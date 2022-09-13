Азербайджан и Армения начали активный обстрел пограничных городов

Сентябрь, 13 в 0:25

Азербайджан и Армения заявили о провокациях и обстрелах, местные жители вдоль границы сообщают о громких ударах из артиллерии.

— Обстреливаются города Горис, Капан, Варденис, Джермук. Применяются беспилотники, — сообщают армянские СМИ, распространяя соответствующие видеокадры.

Обе стороны обвинили друг друга в начале эскалации. Азербайджан утверждает, что Армения начала широкомасштабные провокации, поэтому азербайджанские военнослужащие ведут интенсивный огонь по позициям Армении.

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Беспилотник Азербайджана типа Байрактар нанес удары по воинской части Капан на территории Армении. С обеих сторон уже начала работать артиллерия.

Заявление Минобороны Армении

— 13 сентября подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Горис, Сотк и Джермук. Противник также использует БПЛА, — говорится в сообщении Минобороны Армении.

Сообщается, что удары наносят именно по территории Армении, а не по Нагорному Карабаху. Министерство обороны Армении начало заседание.

Заявление Минобороны Азербайджана

— ДРГ ВС Армении заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогами поставок на разных направлениях, используя горы и существующие долинные бреши. В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой, — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничных городов. В Азербайджане заявили о диверсии со стороны Армении.