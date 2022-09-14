Россия просила о переговорах на фоне контрнаступления ВСУ, но Украина имеет условия — Стефанишина

Сентябрь, 13 в 22:14

Россия просила о переговорах по контрнаступлению ВСУ, однако Украина согласится на них только после полного освобождения временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, российские чиновники предпринимали публичные и непубличные попытки наладить контакт с представителями властей Украины.

Однако Украина теперь имеет более сильные позиции, поэтому будет говорить с Россией только в случае достижения военных целей. Стефанишина убеждена, что переговоры должны основываться не на российских ультиматумах, а на окончании войны и избегании последующего вероятного нападения.

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— Понятно, что Украина никогда не отстранялась от переговоров, но принимая во внимание тяжесть преступлений России, которые становятся серьезнее ежемесячно… Рычаг для переговоров (у Кремля, — Ред.) уже не тот, который был в феврале. Необходимо использовать этот импульс для большой деоккупации нашей территории. Затем мы будем готовы к переговорам, которые не будут основываться на российских ультиматумах.

Стефанишина отметила, что россияне хотели отвлечь внимание Украины от контрнаступления ВСУ и прекратить его. Однако она заверила, что это не тот сценарий, в который будет играть Украина.