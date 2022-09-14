Возможности России пополнять запасы ресурсов на Юге фактически сведены к нулю – Гуменюк

Сентябрь, 13 в 21:39

На Херсонском направлении возможности российских захватчиков по обеспечению войск с помощью переправ фактически сведены к нулю, а жители не собираются помогать оккупантам с топливом и едой.

Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона Единые новости.

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– Их возможности просто минимизированы фактически до нуля, потому что даже то, что они загружают на эти переправы, не добирается до противоположного берега, потому что срабатывает огневой контроль ВСУ, – отметила Наталья Гуменюк.

По словам спикера ОК Юг, украинские бойцы ждут полной загрузки, а вскоре наносят удары для экономии снарядов.

— Они не могут доставить продовольствие, боекомплекты, горюче-смазочные материалы. Конечно, это их злит. Они пытаются усилить полицейский режим и склонять местное население к сотрудничеству. Однако люди настолько окрылены тем, что приближаются силы обороны, что обладают устойчивостью и поддержкой движения сопротивления, чтобы не сотрудничать с оккупантами, — заверила она.

Наталья Гуменюк рассказала, что захватчики даже боятся брать еду у местных жителей, потому что боятся получить отравленное продовольствие и воду.

По ее словам, Вооруженные силы Украины освободили 13 населенных пунктов на Юге, однако пока публично известно лишь о пяти, которые в очередной раз оказались под ударами российской армии. К тому же оккупанты заминировали отдельные дома и разные социальные объекты, когда бежали со своих позиций.