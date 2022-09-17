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Столицу Казахстана снова переименуют на Астану — Токаев подписал закон

Юля Захарченко, редактор ленты
Касим-Жомарт Токаєв - президент Казахстану
Фото: Depositphotos

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал документ с поправками в Конституцию об одноразовом семилетнем президентстве и переименовании столицы республики.

Об этом говорится в законе О внесении изменений и дополнений в Конституцию, сообщила пресс-служба президента Казахстана. С принятием этого закона в стране устанавливается семилетний президентский срок, однако избираться глава государства может только один раз.

Ранее срок президентского мандата составлял пять лет, а избираться глава страны мог дважды подряд. Этими же поправками в Конституцию столицы республики возвращается прежнее название – Астана.

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В начале сентября Токаев предложил народу Казахстана провести осенью этого года внеочередные президентские выборы, в которых тоже планирует участвовать, и ограничить мандат президента одним сроком в семь лет без права переизбрания.

Столица Казахстана была переименована в Нур-Султан по инициативе Токаева в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

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