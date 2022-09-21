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Войска в Литве приведены в повышенную боевую готовность, причина – мобилизация в РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Литва президентський палац
Фото: Depositphotos

Минобороны Литвы 21 сентября привело свои войска в повышенную боевую готовность из-за объявления частичной мобилизации в России, поскольку страна граничит с Калининградской областью.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

– Поскольку военная мобилизация России также будет проводиться у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России, – написал дипломат.

 

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Сегодня Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ и сказал, что поддерживает пседореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

Призову подлежат находящиеся в запасе граждане и те, кто проходил службу, имеет определенные военно-учетные специальности и опыт.

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