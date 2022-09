Минобороны Литвы 21 сентября привело свои войска в повышенную боевую готовность из-за объявления частичной мобилизации в России, поскольку страна граничит с Калининградской областью.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

As Russia’s military mobilisation will also take place near our borders, (Kaliningrad region), Lithuania’s Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia.

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) September 21, 2022