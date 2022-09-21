Сентябрь, 21 в 14:16

Минобороны Литвы 21 сентября привело свои войска в повышенную боевую готовность из-за объявления частичной мобилизации в России, поскольку страна граничит с Калининградской областью.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

– Поскольку военная мобилизация России также будет проводиться у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России, – написал дипломат.

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As Russia’s military mobilisation will also take place near our borders, (Kaliningrad region), Lithuania’s Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) September 21, 2022

Сегодня Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ и сказал, что поддерживает пседореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

Призову подлежат находящиеся в запасе граждане и те, кто проходил службу, имеет определенные военно-учетные специальности и опыт.