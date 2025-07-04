МОН утвердило новые региональные коэффициенты конкурсного балла для поступления: что изменится для абитуриентов

Региональный коэффициент влияет на расчет конкурсного балла, поэтому итоговый результат может меняться в зависимости от того, в какой области расположен выбранный вуз.

О том, какие новые региональные коэффициенты и как они влияют при поступлении, читайте в нашем материале.

Региональные коэффициенты для поступления: МОН утвердило новые множители

Согласно внесенным изменениям в Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, в этом году будут учитывать новые региональные коэффициенты для поступления в вузы — это специальные множители, которые могут немного повысить конкурсный балл.

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Новые региональные коэффициенты конкурсного балла для поступления применяются:

при поступлении на бакалавриат;

при поступлении на магистратуру медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений.

Принцип действия прост: если вы подаете заявление в заведение, которое расположено в определенной области, конкурсный балл умножается на соответствующий коэффициент.

Это сделано для того, чтобы поощрить абитуриентов поступать не только в университеты в Киеве и крупных городах, но и в вузы в регионах.

МОН: региональные коэффициенты для поступления в 2025 году

1,07 — для вузов в:

Запорожской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Сумской области;

Харьковской области.

1,04 — для вузов в:

Днепропетровской области;

Полтавской области;

Черниговской области.

1,00 — для всех остальных регионов (без изменений).

В 2025 году уменьшен региональный коэффициент для поступления в учреждения, расположенные в Черниговской области и Бучанском районе Киевской области по сравнению с прошлым годом.

При поступлении итоговый конкурсный балл будет умножаться на региональный коэффициент — это будет происходить на финальном этапе расчета после учета результатов экзаменов.

Обратите внимание, что коэффициент зависит не от места вашего проживания, а от того, где находится университет, в который подаете документы.

Как это работает

Давайте рассмотрим, как это будет работать на практике. К примеру, по украинскому языку при сдаче НМТ вы получили 150 баллов, а по математике — 140 баллов.

Итак, если вы будете поступать в вуз, который находится в Запорожской, Одесской, Николаевской, Сумской или Харьковской областях, то эти баллы следует умножить на 1,07. Именно таков региональный коэффициент в этих областях.

Таким образом, получим, что по украинскому языку ваш балл повысится до 160,5, а по математике — до 149,8. Вы получаете почти 10 дополнительных баллов, имея средний балл по этим предметам. Это значительно повышает ваши шансы поступить в желанный вуз.

Если же вы будете поступать в высшее учебное заведение Киева, то в таком случае ваши баллы будут оставаться такими, какими были.

Источник : Минобразования

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