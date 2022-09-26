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На Западе мало верят в применение Россией ядерного оружия, но готовятся к этому — FT

Марта Бондаренко, редактор ленты
На Западе мало верят в применение Россией ядерного оружия, но готовятся к этому — FT
Фото: Dreamstime

Западные страны разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, если российский президент Владимир Путин все-таки прибегнет к ядерной атаке по Украине.

Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, к ядерным угрозам со стороны Путина следует относиться крайне серьезно.

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Вашингтон в частном порядке уведомил Кремль, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. Кроме того, в случае такой угрозы от США и союзников последуют решительные ответы.

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Хотя на Западе считают, угрозы Путина вряд ли осуществятся, тем не менее союзники Киева усиливают свою ядерную бдительность.

— Если он думает, что угроза (применения ядерного оружия, — Ред.) запугает Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20% своей территории, или запугать остальных из нас, чтобы не помогать Украине, произошло обратное, — сказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли повлечет возмездие, а вместо этого вызовет обычные военные ответные действия западных государств, чтобы наказать Россию.

На Западе считают, что ядерные угрозы Путина должны якобы ему помочь на поле боя в Украине, где российская армия претерпевает сплошные неудачи.

По словам официальных лиц и аналитиков, Путин после проведения фейковых референдумов на оккупированных частях Украины попытается оправдать ядерный шантаж якобы защитой “новых регионов России”. Так прописано в ядерной доктрине РФ.

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Если Путин прибегнет к ядерному оружию, наиболее вероятным сценарием может быть то, что он применит тактическое ядерное оружие — меньшее, более целенаправленное устройство, предназначенное для использования на поле боя — чтобы удержать Запад от поддержки Украины, считают официальные лица и аналитики.

Источник: Financial Times
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