Польша предлагает исключить Россию из МАГАТЭ

Глава Министерства климата и окружающей среды Польши Анна Москва предлагает выгнать Россию из МАГАТЭ в ответ на оккупацию украинских территорий.

Такое предложение она озвучила на выступлении на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене в понедельник, 26 сентября.

Она подчеркнула, что членство РФ в МАГАТЭ должно быть приостановлено до полной деоккупации украинских территорий.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил Анну Москву за поддержку и призвал Россию уйти из Запорожской АЭС.

Thank you @moskwa_anna for your strong support of at the IAEA General Conference. must leave #ZNPP or the @iaeaorg https://t.co/VcCWCSfA0G

— German Galushchenko (@G_Galushchenko) September 26, 2022