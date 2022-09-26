Польша предлагает исключить Россию из МАГАТЭ

Сентябрь, 26 в 19:42

Глава Министерства климата и окружающей среды Польши Анна Москва предлагает выгнать Россию из МАГАТЭ в ответ на оккупацию украинских территорий.

Такое предложение она озвучила на выступлении на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене в понедельник, 26 сентября.

Она подчеркнула, что членство РФ в МАГАТЭ должно быть приостановлено до полной деоккупации украинских территорий.

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— Пока мы здесь сидим, территории Украины оккупированы российскими войсками. Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. К тому времени членство России в МАГАТЭ должно быть приостановлено. Если они не выполнят эти условия, их следует исключить из организации, – заявила министр.

W tym czasie, kiedy tu obradujemy tereny Ukrainy są zajęte przez rosyjskie wojska. Żądamy derusyfikacji okupowanych terenów i demilitaryzacji. Do tego czasu Rosja powinna być zawieszona jako czlonek MAEA. Jeżeli nie spełnią tych warunków powinni zostać wyrzuceni z organizacji. pic.twitter.com/urxvpjp7FB — Anna Moskwa (@moskwa_anna) September 26, 2022

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил Анну Москву за поддержку и призвал Россию уйти из Запорожской АЭС.

Thank you @moskwa_anna for your strong support of at the IAEA General Conference. must leave #ZNPP or the @iaeaorg https://t.co/VcCWCSfA0G — German Galushchenko (@G_Galushchenko) September 26, 2022

15 сентября совет руководителей МАГАТЭ призвал российских захватчиков покинуть Запорожскую АЭС и все украинские ядерные объекты. Соответствующая резолюция была принята во время заседания.