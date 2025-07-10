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В Одессе 13-летнюю девочку и ее мать подозревают в диверсиях по заказу РФ

підпали Одеса
Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали 58-летнюю женщину и ее 13-летнюю дочь, которых подозревают в сотрудничестве с врагом из-за поджогов объектов Укрзализныци и автомобилей.

Поджоги по заказу ФСБ: что известно

По данным следствия, мать с ребенком выполняли задания представителей российских спецслужб, в частности поджоги объектов Укрзализныци и военных автомобилей.

Известно, что несовершеннолетняя одесситка была завербована через один из популярных мессенджеров.

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За выполнение диверсий заказчики обещали денежное вознаграждение: девушка согласовывала с кураторами цели для поджога, а после завершения отправляла видеодоказательства.

В начале июля она подожгла релейный шкаф Укрзализныци, затем получила новое указание — уничтожить эвакуационный транспорт для перевозки раненых военных.

Для реализации этой задачи девушка привлекла свою мать. Вместе они подожгли автомобиль Volkswagen, принадлежавший военнослужащей.

Правоохранители задержали подозреваемых и начали следствие. Сейчас выясняют детали вербовки и причастность к диверсиям других лиц.

За преступление матери грозит до восьми лет лишения свободы. К девочке, которая передана органам опеки, могут применить принудительные меры воспитательного характера.

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Источник: Нацполиция

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Война в УкраинеДержавна зрадаНацполицияОдессаПоджегСБУ
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