Сентябрь, 26 в 20:06

Страны Европейского Союза пытаются достичь соглашения о введении предельных цен на российскую нефть и, скорее всего, откладывают этот вопрос до согласования более широкого пакета санкций.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, ознакомленные с переговорами.

По их данным, Кипр и Венгрия входят в список стран, которые не согласились с предложением ввести ограничения. Санкции ЕС нуждаются в единодушии среди стран-членов.

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В минувшие выходные представители Еврокомиссии встретились с представителями стран ЕС, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничительных мер. Страны постараются достичь предварительного соглашения перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября.

Также источники говорят, что многие детали еще нужно согласовать, в том числе самую цифру предельной цены.

В то же время среди других мер обсуждаются контроль за импортом алмазов и запрет на некоторые виды стальной продукции.