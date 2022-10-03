Октябрь, 03 в 7:03

США и их союзники уничтожат российские войска и технику на территории Украины, а также потопят Черноморский флот, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в Украине.

Об этом в интервью ABC News заявил бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус.

Если гипотетически представить, что Россия нанесет ядерный удар по Украине, то США и страны НАТО объединят усилия для уничтожения российской армии в Украине, а также каждого корабля ЧФ РФ в оккупированном Крыму и Черном море, заявил генерал.

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– Мы уничтожим все силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и Крыму, а также все российские корабли в Черном море, – заявил Петреус.

По его мнению, такого удара от США и союзников будет достаточно и не придется наносить ядерный удар.

– Это не может остаться без ответа. Но это не должно расширяться. Вы не хотите вмешиваться в ядерную эскалацию. Но вы должны показать, что это нельзя принять ни в коем случае, – подчеркнул американский генерал.

Петреус отметил, что Путин проигрывает войну и российский президента ничего не может сделать на данный момент.

— Президент [Владимир] Зеленский и Украина мобилизовались намного лучше, чем Россия. Украина набрала, обучила, оснастила, организовала и применила силы несравненно лучше, чем Россия, — сказал Петреус.

Что касается применения Россией ядерного оружия в Украине, то к этой угрозе Путина стоит относиться серьезно. Но в таком случае ситуация может стать хуже для Путина и для России.