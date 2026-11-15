Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Кропивницком: дрон попал в жилой домДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Утром в воскресенье, 15 ноября, прогремел мощный взрыв в Кропивницком. Российский беспилотник попал в жилой дом на территории города.
Об этом сообщает руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
Взрывы в Кропивницком 15 ноября: какие последствия
По словам главы ОВА, в Кропивницком вражеский дрон попал в жилой дом.
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– Детали выясняются. Будьте в безопасных местах, – отметил он.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 726-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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