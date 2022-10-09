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Путин обвинил в подрыве Керченского моста спецслужбы Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Путин обвинил в подрыве Керченского моста спецслужбы Украины
Фото: Факты ICTV

Российский диктатор Владимир Путин обвинил в подрыве Керченского (Крымского) моста специальные службы Украины.

Президент Российской Федерации утверждает, что авторы, исполнители и заказчики взрыва на мосту через Керченский пролив – это спецслужбы Украины.

Диктатор Путин также назвал подрыв моста в украинском Крыму “терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России”.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что россияне завели дело по статье “терроризм” по факту взрыва и последующего пожара на Крымском мосту.

По его словам, в подготовке “украинским спецслужбам якобы помогали граждане России из иностранных государств”.

– Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар. Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых среди тех, кто мог готовить теракт, — заявил он.

Ранее в Службе безопасности по просьбе журналистов прокомментировать возможную причастность Украины к взрывам на Крымском (Керченском) мосту 8 октября не подтвердили и не опровергли этого.

– Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в “хлопах” будем комментировать после нашей окончательной победы, – отметил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

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