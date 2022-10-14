Резников рассказал, сколько высокоточных ракет осталось у России

Октябрь, 14 в 14:11

Российская Федерация подтверждает статус государства-террориста и лишает себя военных преимуществ, которые приведут ее к неизбежному поражению на поле боя, если будет использовать высокоточные ракеты для нанесения ударов по гражданским объектам.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он обнародовал информацию об использовании Россией высокоточных ракет дальнего радиуса действия с 24 февраля до 12 октября включительно.

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– Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по поражению военных объектов. Два вывода: военное поражение РФ неизбежно, а Россия – террористическое государство, – считает глава Минобороны.

По приведенным данным, по состоянию на 23 февраля РФ имела около 900 баллистических ракет Искандер, 500 крылатых ракет морского базирования Калибр, 444 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555.

По состоянию на 12 октября, в запасах армии Российской Федерации оставалось 124 ракеты Искандер, 272 Калибра, 213 ракет Х-101 и Х-555. Всего Россия сейчас имеет лишь 609 из 1 844 высокоточных ракет дальнего радиуса действия.

Министр обороны Украины считает, что массовый расход запасов ракет разного типа – это “демилитаризация Российской Федерации”. Резников отметил, что министры стран-членов НАТО уже воспринимают Украину как восточный щит для всей Европы.