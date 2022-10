РПЦ годами скупала недвижимость в Норвегии с видом на военные базы

В последние годы Русская православная церковь приобрела несколько объектов недвижимости в Норвегии.

Как сообщает норвежское издание Dagbladet, община в городе Берген, связанная с Московским патриархатом, обосновалась вблизи одного из важнейших объектов ВС Норвегии.

Хоконсверн вблизи Бергена является самым важным портом и базой военно-морского флота Норвегии. Здесь размещаются фрегаты и подводные лодки.

Информация из реестра собственности свидетельствует, что в 2017 году община Christ’s Revelation Congregation приобрела молитвенный дом Søreide. Здание расположено в 3 км по прямой от Хоконсверна. Из здания открывается полный обзор подхода кораблей к военно-морской базе.

