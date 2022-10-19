РПЦ годами скупала недвижимость в Норвегии с видом на военные базы

Октябрь, 19 в 12:38

В последние годы Русская православная церковь приобрела несколько объектов недвижимости в Норвегии.

Как сообщает норвежское издание Dagbladet, община в городе Берген, связанная с Московским патриархатом, обосновалась вблизи одного из важнейших объектов ВС Норвегии.

Хоконсверн вблизи Бергена является самым важным портом и базой военно-морского флота Норвегии. Здесь размещаются фрегаты и подводные лодки.

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Информация из реестра собственности свидетельствует, что в 2017 году община Christ’s Revelation Congregation приобрела молитвенный дом Søreide. Здание расположено в 3 км по прямой от Хоконсверна. Из здания открывается полный обзор подхода кораблей к военно-морской базе.

The #Russian Orthodox Church is buying up buildings in #Norway with a view of military bases, writes Dagbladet. In recent years, the Church has purchased several properties, one of them has a full view of the country’s most important naval base, Haakonsvern. pic.twitter.com/EHqmYbClu0 — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2022

Журналисты Dagbladet посетили место, где расположено религиозное здание РПЦ, но там никого не было. В окнах виднелись кресты, лампадки и другие религиозные реликвии. Но на первом этаже все окна были закрыты плотными шторами.

За последние годы РПЦ посредством разных конгрегаций приобрела несколько объектов недвижимости в Норвегии. В частности, в 2017-2021 годах в норвежском прибрежном регионе Ругалан. А в Ставангере есть приход, расположенный примерно в 15 мин ходьбы от штаб-квартиры JWC – Объединенного центра боевых действий НАТО.

Кроме того, русская церковь имеет общину в Киркенесе в Финнмарке, в нескольких километрах от границы с РФ. Она купила эту недвижимость в 2015 году.

Эксперт по безопасности из Alfa Sefland Winge отметила в интервью изданию, что такие объекты недвижимости “могут быть проблемой”, поскольку могут использоваться для чего-либо иного, кроме религиозных целей.

Источник: Dagbladet