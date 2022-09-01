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Факты / Украина

Христианин не увидит в этом волю Божью: Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Христианин не увидит в этом волю Божью: Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны
Фото: Depositphotos

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике Русскую православную церковь за поддержку войны России против Украины.

Об этом он заявил в своей речи на ассамблее Всемирного совета церквей, которая проходит в немецком городе Карлсруэ.

— Ее руководство распространяет пропаганду, которая произвольно заявляет о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры, — сказал Штайнмайер.

Также президент напомнил, что в Украине совершили большое количество военных преступлений в отношении религиозных объектов в Украине. Разрушены многие другие гражданские здания. Поэтому путь, по которому сейчас движется РПЦ, он назвал “кощунственным неверным”.

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— Ни один христианин, который еще имеет веру, разум и чувства, не сможет рассмотреть в этом волю Божию, — добавил он.

Напомним, что Кабинет министров предложил ввести санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ.

Список должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Deutsche Welle
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