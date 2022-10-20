Авиация РФ выпустила ракету вблизи самолета-разведчика ВВС Британии в Черном море — Уоллес

Октябрь, 20 в 14:56

Российский самолет выпустил ракету вблизи британского самолета, патрулировавшего в международном воздушном пространстве над Черным морем. Это произошло 29 сентября.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин.

По словам министра, после этого инцидента Великобритания решила приостановить патрулирование с участием невооруженного самолета-разведчика RAF RC-135W Rivet Joint, когда его перехватили два российских истребителя Су-27.

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— 29 сентября безоружный самолет RAF RC-135 Rivet Joint, выполнявший привычное патрулирование над Черным морем, столкнулся с двумя вооруженными российскими истребителями Су-27. Нет ничего необычного, когда за самолетом следят, и этот день не стал исключением.

Министр добавил, что один из российских реактивных самолетов выпустил ракету из-за пределов видимости самолета Королевских ВВС.

— Общее время взаимодействия российского самолета с River Joint составляло примерно 90 минут.

Уоллес сказал, что он написал министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что это было “потенциально опасным”, выразив свою обеспокоенность инцидентом.

10 октября из Москвы ответили, заявив, что провели расследование и назвали запуск ракеты якобы “техническим сбоем”. Россия признала, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве.

Как отметил Уоллес, сейчас Британия возобновила патрулирование, но в сопровождении истребителей.

Источник: UK House of Commons