Бадоева и Седокова: группа Ермака-Макфола подготовила карту санкций против пропагандистов РФ

Октябрь, 21 в 21:24

Международная рабочая группа Ермака-Макфола подготовила Дорожную карту индивидуальных санкций против российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, распространяющих ложь на тему войны РФ против Украины и поддерживающих геноцид против украинского народа.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, этот список в дальнейшем будет дополняться. Пропагандистов разделили на две группы: генераторов идей (псевдоидеологов или прокремлевских экспертов) и людей, распространяющих их (журналистов или артистов).

Среди них – Анна Седокова, Максим Аверин, Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина, Жанна Бадоева, Николай Басков, Марат Башаров, Сергей Безруков, Виктор Белан (известный под псевдонимом как Дима Белан) и другие.

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После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля многие посетили временно оккупированные территории Украины, выступили на концертах в поддержку РФ или публично поддержали режим диктатора Владимира Путина и войну.

Ермак отметил, что деятельность этих прокремлевских спикеров не связана с журналистикой, свободой выражения мнения или наукой, однако целенаправленно помогает усилиям военно-политического руководства РФ в Украине.

В то же время большинство из них проводят свои отпуска за границей, многие владеют дорогой недвижимостью в Европе и США, отметил Ермак.

Рабочая группа порекомендовала демократическим странам во всем мире включить в санкционные списки лиц, избежавших ограничений за поддержку геноцида против украинцев.