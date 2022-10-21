Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Украина завершила первый этап переговоров с МВФ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
будівля МВФ
Фото: Depositphotos

Миссия МВФ по итогам работы с представителями Украины 17-20 октября в Вене сообщила о завершении дискуссии. Там подчеркнули, что продолжат обсуждение новой программы в ближайшие недели.

Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея.

Миссия обсудила свои выводы с министром финансов Сергеем Марченко и Главой Нацбанка Украины Андреем Пышным.

Сейчас смотрят

Грей отметил, что начавшееся более семи месяцев назад российское вторжение в Украину нанесло огромные человеческие страдания и имело серьезные экономические последствия.

— Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) значительно сократился, инфляция резко возросла, торговля была существенно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня.

Дискуссии были сосредоточены на последних макрофинансовых событиях и перспективах, бюджете на 2023 год и связанных с ним потребностях во внешнем финансировании, вопросах финансового сектора и сочетании политик для поддержания макроэкономической стабильности, — подчеркнул Грей.

В МВФ добавили, что Украина заслуживает кредита за сохранение макрофинансовой стабильности “в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах”.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере $1,4 млрд, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

Читайте
Министра Марченко избрали главой Совета управляющих МВФ и Всемирного банка на 2023 год

Источник: МВФ
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка