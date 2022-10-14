Октябрь, 14 в 19:34

Министр финансов Украины Сергей Марченко избран главой Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Он будет занимать этот пост в течение 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, такое решение сегодня приняли управляющие страны — члены Группы Всемирного банка и МВФ. Оно было единогласным.

Учитывая это, в 2023 году Марченко будет председательствовать на встречах МВФ и Всемирного банка.

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– Это произошло впервые за 30 лет членства Украины во ВБ и МВФ. За это долгое время мы сформировали надежные и прозрачные партнерские отношения… Это большая честь — представлять Украину на международной финансовой арене, — подчеркнул министр, комментируя новую должность.

По его словам, статус главы Совета управляющих позволит повысить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и их странами-членами.

Министра Марченко избрали главой Совета управляющих МВФ и Всемирного банка на 2023 год / 2 фотографии

Всемирный банк и МВФ избирают главу Совета управляющих каждый год. Это происходит на основании региональной ротации. И в следующем году председательство как раз переходит к странам Европы и Центральной Азии.

Глава Совета управляющих имеет ряд обязанностей, в частности, должен председательствовать на пленарном заседании ежегодного собрания, в котором принимают участие министры финансов и руководители центробанков стран-членов МВФ и Всемирного банка.

Кроме того, он в течение года возглавляет несколько комитетов.

Как известно, на днях в украинский бюджет поступило $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от МВФ.

В то же время Всемирный банк решил предоставить Украине почти $530 млн дополнительной финансовой помощи.

Фото: Facebook-страница Сергея Марченко