Октябрь, 22 в 11:26

Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия готова прекратить агрессию в Украине и перейти к дипломатии.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Франции Кэтрин Колонна.

— Когда речь идет о дипломатии для прекращения войны, это полностью зависит от того, дойдет ли Россия до того места, где она действительно будет заинтересована в прекращении агрессии, которую она начала, и мы не видим никаких доказательств этого на данный момент, — сказал он.

По словам Блинкена, Россия, наоборот, удваивает и утраивает свою агрессию, которая проявляется в мобилизации россиян, фиктивных референдумах, незаконной аннексии и бомбардировках гражданской инфраструктуры.

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– Следовательно, все указывает на то, что президент Путин далекий от желания заниматься содержательной дипломатией, продолжает действовать в противоположном направлении. Фундаментальная проблема, которая у него есть, заключается в том, что украинский народ не только чрезвычайно мужественен и стойкий, он также очень успешен в том, чтобы не только отбить агрессию, но и вернуть свою землю назад, — заявил он.

Госсекретарь добавил, что США будут рассматривать все средства для продвижения дипломатии, если увидят такую ​​возможность.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды на диалог между Украиной и Российской Федерацией.

По его словам, у президента РФ Владимира Путина смягчилась позиция по поводу переговоров с Украиной.