США не видят признаков того, что Россия готова прекратить войну и начать переговоры
Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия готова прекратить агрессию в Украине и перейти к дипломатии.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Франции Кэтрин Колонна.
— Когда речь идет о дипломатии для прекращения войны, это полностью зависит от того, дойдет ли Россия до того места, где она действительно будет заинтересована в прекращении агрессии, которую она начала, и мы не видим никаких доказательств этого на данный момент, — сказал он.
По словам Блинкена, Россия, наоборот, удваивает и утраивает свою агрессию, которая проявляется в мобилизации россиян, фиктивных референдумах, незаконной аннексии и бомбардировках гражданской инфраструктуры.
– Следовательно, все указывает на то, что президент Путин далекий от желания заниматься содержательной дипломатией, продолжает действовать в противоположном направлении. Фундаментальная проблема, которая у него есть, заключается в том, что украинский народ не только чрезвычайно мужественен и стойкий, он также очень успешен в том, чтобы не только отбить агрессию, но и вернуть свою землю назад, — заявил он.
Госсекретарь добавил, что США будут рассматривать все средства для продвижения дипломатии, если увидят такую возможность.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды на диалог между Украиной и Российской Федерацией.
По его словам, у президента РФ Владимира Путина смягчилась позиция по поводу переговоров с Украиной.