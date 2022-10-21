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Путин, кажется, смягчил позицию по переговорам с Украиной – Эрдоган

Марта Бондаренко, редактор ленты
Путин, кажется, смягчил позицию по переговорам с Украиной – Эрдоган
Фото: Depositphotos

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у президента РФ Владимира Путина, похоже, смягчилась позиция относительно переговоров с Украиной.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Такое впечатление о возможном смягчении позиции лидера Кремля сложилось после последнего общения с Путиным. Поэтому Эрдоган не теряет надежды на диалог между Украиной и Российской Федерацией.

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— В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров [с Путиным и Зеленским] поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир, — сказал Эрдоган.

А еще президент Турции считает, что проигравшей стороны в этой войне не будет.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил российскому диктатору Владимиру Путину продлить действие зернового соглашения, благодаря которому появилась возможность открыть черноморские порты для экспорта украинского зерна.

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