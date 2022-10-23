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В Беларуси заметили группу иранских инструкторов, помогающих россиянам управлять дронами

Юля Захарченко, редактор ленты
В Беларуси заметили группу иранских инструкторов, помогающих россиянам управлять дронами
Фото: Минобороны

На территории Беларуси заметили группу инструкторов из Ирана, которые могли координировать запуск ударных дронов-камикадзе Shahed-136 для нанесения ударов по Украине.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). В сообщении говорится, что эти специалисты помогли с запуском беспилотников на Киевщину, Север и Запад Украины.

Известно, что в селе Микуличи Гомельской области была замечена группа иранских инструкторов, офицеров Корпуса стражей Исламской революции. Они находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ.

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Белорусские партизаны сообщили ЦНС, что, без сомнений, эти иранские инструкторы координировали запуск беспилотников для ударов по территории Украины.

По данным ЦНС, россияне фактически контролируют авиабазы ​​в Барановичах и Лиде, которые в дальнейшем используются для нанесения поражений по энергетическим и критическим объектам Украины.

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