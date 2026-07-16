Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с поста начальника Киевской городской военной администрации.

Соответствующий указ №615/2026 опубликован на сайте президента Украины.

Увольнение Тимура Ткаченко: что известно

– В соответствии со статьей 4 Закона Украины О правовом режиме военного положения уволить Ткаченка Тимура Фируддиновича с должности начальника Киевской городской военной администрации, – говорится в указе.

Тимур Ткаченко возглавил Киевскую городскую военную администрацию 31 января 2026 года. Таким образом, он пробыл на этой должности около пяти с половиной месяцев.

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Причины такого кадрового решения пока неизвестны.

Также не сообщается, кто будет исполнять обязанности начальника КГВА или кого президент планирует назначить на эту должность.

Увольнение Тимура Ткаченко произошло на фоне масштабных кадровых перестановок в секторе безопасности и исполнительной власти.

Ранее стало известно, что после назначения Ивана Выгивского министром внутренних дел временно исполнять обязанности главы Национальной полиции будет его первый заместитель Максим Цуцкиридзе.

Кроме того, после перехода Евгения Хмары на должность исполняющего обязанности министра обороны обязанности главы СБУ, по данным СМИ, будет исполнять первый заместитель Александр Поклад.

Фото: Тимур Ткаченко

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