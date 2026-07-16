Корецкий приступил к работе: Зеленский рассказал, чего он ждет от нового правительства
- Новое правительство во главе с Сергеем Корецким уже приступило к работе.
- Владимир Зеленский рассказал, чего он ждет от нового премьера.
Президент Украины Владимир Зеленский обозначил главные задачи нового правительства во главе с Сергеем Корецким.
Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.
Зеленский назвал главные задачи нового правительства
Президент сообщил, что новое правительство во главе с Сергеем Корецким уже приступило к работе.
По словам Зеленского, сильной стороной нового премьер-министра является опыт управления государственными энергетическими компаниями.
– Он пришел в Укрнафту, изменил процессы в компании после олигархического контроля – благодаря Сергею Укрнафта начала реально работать на наше государство. Нафтогаз пережил сложную зиму, несмотря на все российские удары, Украина осталась с газом, – отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что одной из главных задач правительства является полная подготовка страны к следующему отопительному сезону.
– При любом сценарии Украина должна быть полностью готова защищать жизнь, защищать своих людей, обеспечить перезимовку. Это наша главная общая украинская задача для нового правительства, – сказал Зеленский.
Президент также подчеркнул, что Украина продолжит максимально инвестировать в развитие дальнемагистральных возможностей. По его словам, это нужно для того, чтобы усложнить России ведение наступательных действий и затягивание войны.
Отдельным направлением работы нового Кабмина Зеленский назвал взаимодействие с международными партнерами.
– Будут изменения и в работе с партнерами: нужно быстрее выполнять договоренности, – подчеркнул президент.
Накануне во фракции Слуга народа сообщили, что новое правительство во главе с Сергеем Корецким сохранит часть действующих министров, в частности Дениса Шмыгаля, Сергея Марченко, Виктора Ляшко, Матвея Бедного и Андрея Сибигу.
Также планируется реорганизация некоторых министерств. В частности, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства должны разделить на два отдельных ведомства, а Министерство восстановления — на Министерство регионов и Министерство инфраструктуры.