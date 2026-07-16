Президент Украины Владимир Зеленский обозначил главные задачи нового правительства во главе с Сергеем Корецким.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

Зеленский назвал главные задачи нового правительства

Президент сообщил, что новое правительство во главе с Сергеем Корецким уже приступило к работе.

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По словам Зеленского, сильной стороной нового премьер-министра является опыт управления государственными энергетическими компаниями.

– Он пришел в Укрнафту, изменил процессы в компании после олигархического контроля – благодаря Сергею Укрнафта начала реально работать на наше государство. Нафтогаз пережил сложную зиму, несмотря на все российские удары, Украина осталась с газом, – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что одной из главных задач правительства является полная подготовка страны к следующему отопительному сезону.

– При любом сценарии Украина должна быть полностью готова защищать жизнь, защищать своих людей, обеспечить перезимовку. Это наша главная общая украинская задача для нового правительства, – сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина продолжит максимально инвестировать в развитие дальнемагистральных возможностей. По его словам, это нужно для того, чтобы усложнить России ведение наступательных действий и затягивание войны.

Отдельным направлением работы нового Кабмина Зеленский назвал взаимодействие с международными партнерами.

– Будут изменения и в работе с партнерами: нужно быстрее выполнять договоренности, – подчеркнул президент.

Накануне во фракции Слуга народа сообщили, что новое правительство во главе с Сергеем Корецким сохранит часть действующих министров, в частности Дениса Шмыгаля, Сергея Марченко, Виктора Ляшко, Матвея Бедного и Андрея Сибигу.

Также планируется реорганизация некоторых министерств. В частности, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства должны разделить на два отдельных ведомства, а Министерство восстановления — на Министерство регионов и Министерство инфраструктуры.

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