После кадровых перестановок в силовом блоке временно исполнять обязанности главы Национальной полиции будет Максим Цуцкиридзе, а руководителя Службы безопасности Украины — Александр Поклад.

Об этом назначении сообщают украинские СМИ.

Кто временно возглавит Нацполицию и СБУ

Максим Цуцкиридзе, который занимает должность первого заместителя главы Национальной полиции, станет временно исполняющим обязанности главы ведомства.

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Такое решение связано с переходом Ивана Выговского на должность министра внутренних дел.

В то же время обязанности главы СБУ, по словам Ярослава Железняка, будет исполнять первый заместитель Александр Поклад.

— Евгений Хмара уходит из СБУ и теперь будет и.о. министра обороны. Соответственно, в СБУ главным станет первый заместитель Александр Поклад, — написал депутат.

На момент публикации официального сообщения СБУ о назначении Поклада не было. В то же время на правительственном портале уже появилось распоряжение об увольнении Выговского с поста главы Нацполиции Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

При этом для полноценного назначения его кандидатуру должна поддержать Верховная Рада. Ярослав Железняк отметил, что министр обороны должен быть гражданским лицом, поэтому до внесения кандидатуры в парламент нужно завершить необходимые юридические процедуры.

По словам депутата, вопрос могут решить до следующего пленарного заседания Верховной Рады, запланированного на 18 августа.

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