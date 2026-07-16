Евгений Хмара будет исполнять обязанности министра обороны Украины и контролировать дальние операции Сил безопасности и обороны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

Зеленский о задачах, стоящих перед Евгением Хмарой

По словам главы государства, Евгений Хмара, который раньше возглавлял Центр специальных операций Альфа СБУ, теперь будет исполнять обязанности министра обороны Украины.

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Президент подчеркнул, что именно Хмара будет отвечать за координацию дальних операций Сил безопасности.

— Обязанности министра обороны Украины будет исполнять Евгений Хмара. Он руководил Центром специальных операций Альфа СБУ, это самое результативное уничтожение оккупантов на фронте. Хмара отвечал за дальнобойные операции Службы безопасности Украины. Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции Сил безопасности — это приоритет, — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что Хмара хорошо понимает потребности украинской армии и обладает достаточным опытом в сфере безопасности для контроля внутренней ситуации в Силах обороны.

Также Зеленский подчеркнул, что Министерство обороны продолжит системно поддерживать боевые подразделения.

Отдельно президент сообщил, что уже обсудил дальнейшую работу с командующим Силами беспилотных систем Робертом Бровди (Мадяром), а на следующий день встретится с боевыми командирами.

Евгений Хмара будет исполнять обязанности министра обороны после отставки Михаила Федорова, о которой он заявил 15 июля.

После ухода с поста Федоров заявил, что для него было большой честью возглавлять Министерство обороны.

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