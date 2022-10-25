Мультимиллионер в 25 лет: что известно о новом премьере Британии Рише Сунаке

Октябрь, 25 в 16:54

Новым премьер-министром Великобритании стал 42-летний Риши Сунак. Он официально вступил в должность после аудиенции у короля Чарльза III в Букингемском дворце во вторник, 25 октября.

По протоколу сначала король принял отставку Лиз Трасс, а затем встретился с Сунаком и попросил его сформировать правительство.

В своей речи в качестве премьер-министра Сунака сказал, что за основу на повестку дня своего правительства он поставит “экономическую стабильность и уверенность”, но признал, что “впереди будут трудные решения”.

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О победе Сунака в гонках за лидерство консерваторов и кресло премьера стало известно накануне, 24 октября. За несколько минут до оглашения результатов о своем выходе из борьбы заявила Пенни Мордонт.

Тогда глава комитета Консервативной партии в 1922 году сэр Грэм Брейди официально объявил о том, что Сунак станет новым лидером Консервативной партии и возглавит правительство.

Кто такой Риши Сунак?

Родители Сунака приехали в Великобританию из Восточной Африки. Оба индийского происхождения. Сам он родился уже в Саутгемптоне в 1980 году.

Отец Сунака был семейным врачом NHS (национальной службы здоровья), а мама владела собственной аптекой.

Впервые в британский парламент Риши Сунак был избран в 2015 году и переизбран в 2017 и 2019 годах.

— Мне посчастливилось сделать успешную карьеру в бизнесе. Я стал соучредителем крупной инвестиционной фирмы, работающей с компаниями от Силиконовой долины до Бангалора. Затем я использовал этот опыт, чтобы помочь небольшим и предприимчивым британским компаниям успешно развиваться. От работы в крошечной аптеке моей мамы до моего опыта создания крупного бизнеса, я своими глазами видел, как политики должны поддерживать свободное предпринимательство и инновации, чтобы обеспечить наше будущее процветание, — рассказывает про себя Риши Сунак.

Кандидат на пост премьера учился в Винчестерском колледже, Оксфордском университете и Стэнфордском университете.

Он успел побывать директором школы, членом правления большого молодежного клуба, посвящал свое время образовательным программам.

В июле 2019 года Риши Сунак был назначен главным секретарем казначейства Великобритании. В феврале 2020 года стал канцлером казначейства, и занимал эту должность до июля 2022 года.

В свободное время Сунак занимается спортом, играет в крикет, футбол и смотрит фильмы.

Как писало издание Times, Риши Сунак стал мультимиллионером в свои 25, когда работал в хедж-фонде, заработавшем почти 100 млн фунтов стерлингов после дерзкой биржевой ставки.

Что известно о жене Сунака?

Сунак женат на дочери одного из самых известных и богатых бизнесменов Индии Нараяны Мурти — Акшате Мурти. Ее отца называют Биллом Гейтсом Индии.

Несмотря на большое состояние ее семьи, Мурти имеет более скромное происхождение. В опубликованных мемуарах ее отца он вспомнил, как услышал новость о ее рождении в Хубле в апреле 1980 года от коллеги, поскольку семья не могла позволить себе телефон.

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Когда ей было несколько месяцев, Мурти отправили жить к бабушке и дедушке, поскольку ее мать Судха Мурти и отец делали карьеру в Мумбаи. Через год отец Мурти стал соучредителем компании Infosys, предоставляющей ИТ-услуги, что сделало его одним из самых богатых людей Индии.

Акшата Мурти изучала экономику и французский язык в частном колледже Клермонта МакКенна в Калифорнии. Затем Мурти получила диплом колледжа моды и получив степень магистра в Стэнфордском университете, начала работать в Deloitte и Unilever. В ходе учебы она встретила Сунака, за которого вышла замуж в 2009 году. У супругов есть две дочери.

Alongside his wife, Akshata Murty, they were named the 222nd wealthiest people in the UK in 2022. pic.twitter.com/oeNhxkkC3O — RSVP Magazine (@RSVPMagazine) October 25, 2022

Жена Сунака начала свою финансовую карьеру в Калифорнии, а затем основала собственную модную торговую марку Akshata Designs, выпустившую свою первую коллекцию в 2011 году.

Мурти владеет 0,9% акций Infosys, стоимость которых оценивается примерно в 700 млн фунтов стерлингов. Ее акции в компании стали предметом споров после полномасштабного вторжения России в Украину. Компания под давлением прекратила свою деятельность в Москве. В апреле BBC сообщили, что Infosys закрывает свой офис в России.

Что известно о споре Сунака с Уоллесом?

Британские СМИ считают, что Бен Уоллес, который очень последовательный в своей поддержке Украины в противостоянии агрессии РФ, и который занимал пост главы Минобороны в правительствах Бориса Джонсона и Лиз Трасс, является главным кандидатом на то, чтобы возглавить оборонное ведомство Британии и в правительстве Сунака .

Sky News отмечает, что Сунак, вероятно, “захочет оставить бывшего капитана армии в должности министра обороны”, а главным препятствием этому может стать разное видение Уоллеса и Сунака относительно объемов расходов на оборону в бюджете Соединенного Королевства.

Газета The Telegraph пишет о том, что Уоллес не уйдет в отставку, несмотря на отказ Сунака взять на себя обязательство тратить 3% ВВП на оборону.

Это произошло после того, как Сунак заявил Европейской исследовательской группе депутатов-тори (ERG), что он не может взять на себя обязательства, которые являлись ключевой частью кампании Лиз Трасс. Предшественница Сунака обещала обеспечить увеличение расходов по обороне до 2030 года.

Хотя Сунак “не обязался тратить 3%, но сказал, что он твердо настроен, в случае избрания премьером, потратить все необходимое для обеспечения безопасности страны”.

На прошлой неделе сообщалось, что Уоллес “потребует от премьера выполнения взятых на себя обязательств”, предполагая, что он может уйти в отставку, тогда как глава ВС Британии Джеймс Хиппи заявил, что уйдет в отставку, если 3% обязательства будет отменен.

Однако источник в обороне предостерег от спекуляций по работе Уоллеса, заявив, что “ключ здесь и сейчас, а не через восемь лет”. Уоллеса считают самым популярным министром в кабинете консерваторов и то, что он останется, будет восприниматься как признак единства внутри партии.