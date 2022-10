Мультимиллионер в 25 лет: что известно о новом премьере Британии Рише Сунаке

Новым премьер-министром Великобритании стал 42-летний Риши Сунак. Он официально вступил в должность после аудиенции у короля Чарльза III в Букингемском дворце во вторник, 25 октября.

По протоколу сначала король принял отставку Лиз Трасс, а затем встретился с Сунаком и попросил его сформировать правительство.

В своей речи в качестве премьер-министра Сунака сказал, что за основу на повестку дня своего правительства он поставит “экономическую стабильность и уверенность”, но признал, что “впереди будут трудные решения”.

О победе Сунака в гонках за лидерство консерваторов и кресло премьера стало известно накануне, 24 октября. За несколько минут до оглашения результатов о своем выходе из борьбы заявила Пенни Мордонт.

Тогда глава комитета Консервативной партии в 1922 году сэр Грэм Брейди официально объявил о том, что Сунак станет новым лидером Консервативной партии и возглавит правительство.

Родители Сунака приехали в Великобританию из Восточной Африки. Оба индийского происхождения. Сам он родился уже в Саутгемптоне в 1980 году.

Отец Сунака был семейным врачом NHS (национальной службы здоровья), а мама владела собственной аптекой.

Впервые в британский парламент Риши Сунак был избран в 2015 году и переизбран в 2017 и 2019 годах.

Кандидат на пост премьера учился в Винчестерском колледже, Оксфордском университете и Стэнфордском университете.

Он успел побывать директором школы, членом правления большого молодежного клуба, посвящал свое время образовательным программам.

В июле 2019 года Риши Сунак был назначен главным секретарем казначейства Великобритании. В феврале 2020 года стал канцлером казначейства, и занимал эту должность до июля 2022 года.

В свободное время Сунак занимается спортом, играет в крикет, футбол и смотрит фильмы.

Как писало издание Times, Риши Сунак стал мультимиллионером в свои 25, когда работал в хедж-фонде, заработавшем почти 100 млн фунтов стерлингов после дерзкой биржевой ставки.

Сунак женат на дочери одного из самых известных и богатых бизнесменов Индии Нараяны Мурти — Акшате Мурти. Ее отца называют Биллом Гейтсом Индии.

Несмотря на большое состояние ее семьи, Мурти имеет более скромное происхождение. В опубликованных мемуарах ее отца он вспомнил, как услышал новость о ее рождении в Хубле в апреле 1980 года от коллеги, поскольку семья не могла позволить себе телефон.

Когда ей было несколько месяцев, Мурти отправили жить к бабушке и дедушке, поскольку ее мать Судха Мурти и отец делали карьеру в Мумбаи. Через год отец Мурти стал соучредителем компании Infosys, предоставляющей ИТ-услуги, что сделало его одним из самых богатых людей Индии.

Акшата Мурти изучала экономику и французский язык в частном колледже Клермонта МакКенна в Калифорнии. Затем Мурти получила диплом колледжа моды и получив степень магистра в Стэнфордском университете, начала работать в Deloitte и Unilever. В ходе учебы она встретила Сунака, за которого вышла замуж в 2009 году. У супругов есть две дочери.

