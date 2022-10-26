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Способен уничтожить цель на расстоянии 85 км: что известно о турецком беспилотнике Deli

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Способен уничтожить цель на расстоянии 85 км: что известно о турецком беспилотнике Deli
Фото: Depositphotos

25 октября 2022 года в Стамбуле на оборонной выставке SAHA Expo представили обновленный дрон-камикадзе Deli.

Новый беспилотник Турция планирует передать на вооружение до конца 2022 года.

Что известно о турецком дроне-камикадзе Deli, а также о его технических характеристиках — узнавали Факты ICTV.

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Беспилотник Deli: что известно

Разработкой обновленного дрона-камикадзе занималась турецкая компания Titra Teknoloji.

Гендиректор компании Давут Йилмаз отметил, что сейчас эксперты уже завершают его испытания.

Сегодня о характеристиках и особенностях Deli известно немного. Дрон имеет возможность осуществлять полеты в двух режимах — автономном и ручного управления.

Как отмечают в самой компании, Deli — это небольшой ручной беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом. Он способен находить и классифицировать цели с помощью искусственного интеллекта.

Deli может работать как автономно, так и запускаться целыми роями, если это необходимо.

— Сумасшедший рой может самостоятельно принимать решения и действовать слаженно, распределять задачи, выявлять и уничтожать цели, — отмечают в Titra Teknoloji.

Deli оснащен многоцелевым, тактическим боеприпасом и имеет высокоэффективные, универсальные боеголовки.

Среди особенностей дрона-камикадзе Deli:

  • выявление и уничтожение целей;
  • экономическая эффективность;
  • децентрализованная система связи;
  • передача видео и данных в реальном времени;
  • всепогодность;
  • возможность осуществлять полеты днем и ночью;
  • легкость и безопасность во время транспортировки.

Что касается транспортировки, то компания-разработчик отмечает, что беспилотник-камикадзе довольно легко перевозить и готовить для использования – ориентировочно за 15 минут.

Кроме того, специалисты оснащают дрон специальными средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник имеет два варианта запуска — ручной и с помощью специальной системы.

Фото: Titra Teknoloji

Технические характеристики Deli

  • Прогнозируемая максимальная скорость — 180 км/ч.
  • Крейсерская скорость — 80 км/ч.
  • Максимальная высота — до 3,5 тыс. м.
  • Рабочая высота — 150-500 м.
  • Способен переносить боевой заряд массой до 3,1 кг.
  • Прогнозируемая дальность — около 85 км.
  • Выносливость — 75 мин.
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