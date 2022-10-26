Способен уничтожить цель на расстоянии 85 км: что известно о турецком беспилотнике Deli
25 октября 2022 года в Стамбуле на оборонной выставке SAHA Expo представили обновленный дрон-камикадзе Deli.
Новый беспилотник Турция планирует передать на вооружение до конца 2022 года.
Что известно о турецком дроне-камикадзе Deli, а также о его технических характеристиках — узнавали Факты ICTV.
Беспилотник Deli: что известно
Разработкой обновленного дрона-камикадзе занималась турецкая компания Titra Teknoloji.
Гендиректор компании Давут Йилмаз отметил, что сейчас эксперты уже завершают его испытания.
Сегодня о характеристиках и особенностях Deli известно немного. Дрон имеет возможность осуществлять полеты в двух режимах — автономном и ручного управления.
Как отмечают в самой компании, Deli — это небольшой ручной беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом. Он способен находить и классифицировать цели с помощью искусственного интеллекта.
Deli может работать как автономно, так и запускаться целыми роями, если это необходимо.
— Сумасшедший рой может самостоятельно принимать решения и действовать слаженно, распределять задачи, выявлять и уничтожать цели, — отмечают в Titra Teknoloji.
Deli оснащен многоцелевым, тактическим боеприпасом и имеет высокоэффективные, универсальные боеголовки.
Среди особенностей дрона-камикадзе Deli:
- выявление и уничтожение целей;
- экономическая эффективность;
- децентрализованная система связи;
- передача видео и данных в реальном времени;
- всепогодность;
- возможность осуществлять полеты днем и ночью;
- легкость и безопасность во время транспортировки.
Что касается транспортировки, то компания-разработчик отмечает, что беспилотник-камикадзе довольно легко перевозить и готовить для использования – ориентировочно за 15 минут.
Кроме того, специалисты оснащают дрон специальными средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотник имеет два варианта запуска — ручной и с помощью специальной системы.
Технические характеристики Deli
- Прогнозируемая максимальная скорость — 180 км/ч.
- Крейсерская скорость — 80 км/ч.
- Максимальная высота — до 3,5 тыс. м.
- Рабочая высота — 150-500 м.
- Способен переносить боевой заряд массой до 3,1 кг.
- Прогнозируемая дальность — около 85 км.
- Выносливость — 75 мин.