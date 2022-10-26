Октябрь, 26 в 7:05

Компания Raytheon Technologies передала правительству Соединенных Штатов две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины.

Об этом в эфире Squawk on the Street на CNBC сообщил генеральный директор компании Грег Хейз.

По его словам, процесс передачи состоялся еще несколько недель назад. В Украине системы будут установлены в ближайшее время.

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– Это система противовоздушной обороны малой дальности, которая способна сбить в небе все – от беспилотников до баллистических ракет и истребителей, – подчеркнул Грег Хейз.

Напомним, что неделю назад на фоне атак иранских дронов-камикадзе Shahed-136 американский телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что Министерство обороны США пытается ускорить доставку в Украину двух передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

США пообещали передать две системы NASAMS в течение нескольких недель и еще шесть – в течение более продолжительного периода.

Официальные лица Пентагона заявили, что первые NASAMS удалось приобрести быстро, поскольку основная часть систем уже была изготовлена.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Defense News

Фото: Raytheon Technologies