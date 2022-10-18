Октябрь, 18 в 12:38

Министерство обороны США пытается ускорить доставку в Украину двух передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS на фоне атак дронов-камикадзе Shahed-136 (Шахед), которые Россия получила от Ирана.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

В последнее время РФ все чаще применяет иранские дроны для ударов по украинским городам и инфраструктуре. Поэтому США и их союзники пытаются помочь Украине построить комплексную систему противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы защититься и от этих беспилотников.

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По оценкам Пентагона, Россия могла получить от Ирана сотни дронов.

Представитель Министерства обороны США сообщил CNN, что Пентагон сейчас пытается ускорить поставки Украине двух систем NASAMS. В общей сложности Вашингтон планирует передать восемь таких комплексов.

Эти системы производит американская компания Raytheon в сотрудничестве с норвежской Kongsberg Defense and Aerospace.

В настоящее время США надеются завершить производство двух систем NASAMS к концу октября или к началу ноября. Это, вероятно, на месяц раньше, чем планировалось изначально.

После этого комплексы нужно будет транспортировать в Украину. Как отмечает CNN, системы NASAMS доставят в соседнюю с нашей страну, а затем доставят в Украину.

Согласно оценкам западных аналитиков, у Москвы иссякают запасы высокоточных боеприпасов. Поэтому с помощью иранских беспилотников агрессор пытается сохранить способность наносить удары по важным целям в Украине, а также терроризировать украинские города.

– Они фактически используют эти беспилотники как своеобразное высокоточное “оружие бедняков” против украинской инфраструктуры, – отметил в комментарии журналистам американский военный аналитик Майкл Кофман.

В Государственном департаменте США в понедельник заявили, что поставки Ираном боевых дронов в РФ нарушают санкции ООН.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что первые комплексы NASAMS Украина получит уже в этом месяце.

А 12 октября глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания в формате Рамштайн-6 заверил, что Украина получит системы ПВО настолько быстро, насколько позволят физические возможности.

Фото: Kongsberg