Боевая готовность под видом “военных учений”: Беларусь готовится к эскалации

Октябрь, 27 в 13:26

Беларусь и Российская Федерация предположительно готовятся к эскалации полномасштабной войны в Украине, о чем свидетельствуют действия Вооруженных сил двух стран.

Руководство Беларуси проводит встречи с трудовыми коллективами, где продвигает нарратив о необходимости проведения предупредительных действий против Украины и НАТО, заявил заместитель начальник ГОУ Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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— Деятельность российских и белорусских Вооруженных сил указывает на системную подготовку к эскалации. Офицеры Вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности военных частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Беларуси, – отметил он.

Громов рассказал, что Россия и Беларусь пытаются привести свои силы в боевую готовность под видом военных учений.

— Военные маневры совмещаются с публичными сигналами властей Беларуси об “отсутствии намерений нападать” на Украину. Но постоянные встречи военно-политического руководства Беларуси с представителями трудовых коллективов формируют образ врага с необходимостью проведения упреждающих действий против Украины и НАТО, — считает он.