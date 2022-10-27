Октябрь, 27 в 10:39

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что существуют ограничения, которые не позволяют его стране поставлять Украине определенные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает телеканал CNN.

При этом Израиль готов поставлять нелетальную продукцию. По словам Герцога, где только может, Израиль пытается помочь Украине.

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— Есть вооружение, для которого у нас нет даже экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь, — сказал президент Израиля.

Он подчеркнул, что у Европы и США также есть определенная военная техника, которой они не готовы делиться с Украиной.

Ицхак Герцог отметил, что Израиль анализирует ситуацию о применении Россией иранских беспилотников в войне против Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с начала нападения Россия использовала около 400 беспилотников иранского производства по гражданской и критической инфраструктуре Украины.