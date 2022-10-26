Официально поставил точку. Израиль продемонстрировал доказательства использования Россией именно дронов Ирана

Октябрь, 26 в 18:12

Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего выступления в Вашингтоне доказал, что Иран поставляет свои беспилотники России для войны против Украины. Президент показал сделанные в Украине снимки корпусов и двигателей уничтоженных дронов.

– Это дрон Shahid-136, который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года – посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, хотя он и замаскирован буквами кириллицы (беспилотник подписан как Герань-2, – Ред.), но даже шрифт такой же, – заметил он.

Герцог отметил, что эти фотографии являются лишь частью большого объема информации, которую он готов предоставить. В частности, у израильских властей есть данные разведки.

– Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном, когда они ускоренно продвигаются к созданию ядерной бомбы и одновременно совершают другие ужасные вещи, — сообщил Герцог.

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В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова главы Израиля:

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