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Факты / Україна

Официально поставил точку. Израиль продемонстрировал доказательства использования Россией именно дронов Ирана

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Официально поставил точку. Израиль продемонстрировал доказательства использования Россией именно дронов Ирана
Фото: Getty Images

Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего выступления в Вашингтоне доказал, что Иран поставляет свои беспилотники России для войны против Украины. Президент показал сделанные в Украине снимки корпусов и двигателей уничтоженных дронов.

– Это дрон Shahid-136, который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года – посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, хотя он и замаскирован буквами кириллицы (беспилотник подписан как Герань-2, – Ред.), но даже шрифт такой же, – заметил он.

Герцог отметил, что эти фотографии являются лишь частью большого объема информации, которую он готов предоставить. В частности, у израильских властей есть данные разведки.

– Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном, когда они ускоренно продвигаются к созданию ядерной бомбы и одновременно совершают другие ужасные вещи, — сообщил Герцог.

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В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова главы Израиля:

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— Если что-то похожее на утку, плавает как утка и крякает как утка – это утка. Ицхак Герцог официально поставил точку в этой теме: РФ использует беспилотники иранских террористов для атак на города. Это требует от мира переоценки иранской проблемы. И новых подходов к ее решению, – написал он на своей официальной странице в Twitter.

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