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России нет места за цивилизованным столом, есть только трибунал — Подоляк

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Российской Федерации нет места за цивилизованным столом, так же как и для переговоров с Соединенными Штатами Америки. РФ должна проиграть полномасштабную войну, начатую против Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, России пора это осознать, а военные преступники РФ должны сесть в тюрьму.

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— Субъектам из РФ пора понять: у них уже нет опции “вернуться назад, в январь 2022 года”. И переговоров с США и места за цивилизованным столом для них тоже нет. Есть только геноцид в Украине, война, которую они должны проиграть, и трибунал, на котором получат свои пожизненные сроки, — считает Подоляк.

Он задал вопрос, почему до сих пор идет дискуссия по вопросу, что делать с конфискованными российскими $330 и яхтами путинских олигархов. Разрушенные города и кровь украинских детей должны покончить с этой темой — российские активы должны быть переданы украинцам, а РФ должна заплатить, убежден Подоляк.

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