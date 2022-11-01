Иран готовится отправить России 1 тыс. единиц оружия, включая ракеты и дроны – CNN

Ноябрь, 01 в 14:24

Иран готовится передать России для ведения войны против Украины еще около 1 тыс. дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия земля-земля и ударные беспилотники.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников стран Запада, внимательно следящих за иранской программой вооружения.

По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали для атак по украинским городам в Украине. На минувшей неделе в Украине сообщили о сбитии более 300 иранских беспилотников.

Сейчас смотрят

Эта новая поставка ознаменует значительный рост поддержки Ираном военной поддержки России. Точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны, но официальные лица считают, что оружие точно будет доставлено до конца года.

В последние недели Россия использовала иранские дроны для атак на критическую инфраструктуру Украины.

Высокопоставленный представитель Пентагона в понедельник заявил, что у них нет никакой информации о том, что Иран готовится отправить ракеты в Россию для использования их в Украине.

Миссия Ирана при ООН не ответила CNN на запрос прокомментировать информацию о новой партии оружия в РФ. Ранее Тегеран возражал, что поставлял Москве оружие для использования в Украине.

Недавно руководитель украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что Россия уже в ноябре может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности. Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

По его словам, это серьезная угроза для Украины, поскольку иранские ракеты, в отличие от российских, более точны.