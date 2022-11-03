Ноябрь, 03 в 19:25

Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии принял резолюцию, в которой признал режим в РФ террористическим и призвал к дальнейшей поддержке Украины.

Как сообщает местное издание Ceske Noviny, за документ проголосовали 12 из 14 депутатов-членов комитета.

– Комитет по иностранным делам… определяет террористическим действующий российский режим, согласно резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, — подчеркивается в документе.

В резолюции осуждается полномасштабная российская агрессия против Украины: в частности, массированные атаки на мирное население, гражданские объекты, а также ключевые объекты инфраструктуры. Отмечается, что Кремль использует такие террористические методы для достижения своих политических целей.

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Депутаты обратили внимание, что основной целью последней волны атак РФ была энергетическая инфраструктура, а жертвами стали десятки мирных украинцев. Эти удары РФ привели к сокращению или прекращению поставок энергии, воды или тепла в нескольких регионах Украины.

В то же время, пребывание российских войск на Запорожской АЭС и обстрелы атомной электростанции создают угрозу для мирного населения не только на территории Украины.

– Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и необоснованные обвинения Украины в планировании использования оружия массового поражения являются опасной эскалацией напряжения и угрозой общеевропейской безопасности, — говорится в документе.

Комитет не признал результаты псевдореферендумов, организованных Кремлем на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что это была попытка легитимизации агрессии РФ и насильственного захвата части территории Украины.

– Комитет отмечает, что Россия отказывает украинскому народу в праве на собственную идентичность и независимое существование. Действия в Украине российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке властей РФ, имеют признаки военных преступлений и преступлений против человечности. Виновные должны быть наказаны, – говорится в резолюции.

Депутаты поддержали усилия министра иностранных дел Чехии Яна Липавского по созданию спецтрибунала для преследования преступления агрессии РФ. Кроме того, они поддержали расследование Международным уголовным судом военных преступлений российских оккупантов.

Члены комитета призвали международное сообщество продолжать поддерживать Украину, “которая сегодня защищает не только собственную территорию, но и свободную и безопасную Европу”.

Кроме того, они поддержали помощь, оказываемую Украине правительством Чехии, а также усилия чешской дипломатии по пересмотру отношений с РФ.

Как известно, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала российский режим террористическим. Это первая международная организация, решившаяся на такой шаг.

Что касается государств мира, то подобные решения приняли страны Балтии. 18 октября парламент Эстонии осудил аннексию украинских территорий и объявил РФ государством-спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма, а 10 мая Сейм Литвы объявил РФ террористическим государством.

Источник: Ceske Noviny, Комитет по иностранным делам парламента Чехии