Сентябрь, 29 в 11:43

В четверг, 29 сентября, Международная рабочая группа по санкциям против РФ (так называемая группа Ермака-Макфола) презентовала новый, пятый документ для Дела о признании РФ государством – спонсором терроризма.

Об этом сообщает Офис президента.

В новом документе объясняется суть и особенности этого статуса, предусмотренного законодательством США. Также там аргументировали необходимость внесения РФ в список стран с таким статусом и оценили последствия ее признания спонсором терроризма – как для нее самой, так и для других стран.

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Так, эксперты рабочей группы спрогнозировали риски и предложили потенциальные стратегии смягчения многих из них.

Среди основных последствий:

ограничение проведения транзакций,

потеря суверенного иммунитета,

вторичные санкции,

индивидуальные санкции,

символическое влияние.

– Такое признание усилит давление с целью включения России в черный список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)… Присвоение такого статуса России облегчило бы и позволило США наложить вторичные санкции на третьих лиц, совершающих операции с российским государством и субъектами частного сектора, – добавляют в документе.

Эксперты подчеркивают, что, предоставив РФ статус государства — спонсора терроризма, Соединенные Штаты и их союзники могут наложить финансовые и торговые санкции на любое государство, которое продолжит сотрудничать с Россией.

Также в документе привели фактические данные, которые подтверждают соответствие действий РФ определению терроризма.

– На практике преступления России в Украине фактически больше, чем спонсирование терроризма, поскольку главным исполнителем этих террористических актов являются российские вооруженные силы, ключевой институт российского государства… Госсекретарь США должен признать РФ государством – спонсором терроризма. Аналогичный шаг должно сделать правительство Канады, – сказано в сообщении.

В документе указывают, что признание РФ государством — спонсором терроризма привлечет большее глобальное внимание к характеру российского режима, зверствам и террору, которые он совершил против невинных украинских граждан.

Это позволит увеличить санкционное давление, объем и эффективность мер воздействия на путинский режим.

Для смягчения рисков прежде всего предусмотрена возможность сотрудничества с российскими субъектами относительно совместных гуманитарных усилий.

Кроме того, при присвоении статуса государства — спонсора терроризма можно добавлять исключения, которые позволили бы поддерживать связь с российскими дипломатами при продвижении американских национальных интересов, как было в случае с Ираном.

Для уменьшения опасений по поводу того, что американские истцы в США могут исчерпать некоторые российские государственные активы, которые сейчас хранятся в американских и других банках демократического мира, правительство США могло бы принять решение об освобождении этих активов от потенциальных судебных исков — они будут использоваться для восстановления Украины.

Также могут предусмотреть условие, что если ВС РФ покинут Украину и прекратят терроризировать украинское население, статус отменят, благодаря чему у РФ может появиться больше стимулов прекратить войну, сказано в документе