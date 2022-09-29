Группа Ермака-Макфола подготовила новый документ по признанию РФ страной — спонсором терроризма
В четверг, 29 сентября, Международная рабочая группа по санкциям против РФ (так называемая группа Ермака-Макфола) презентовала новый, пятый документ для Дела о признании РФ государством – спонсором терроризма.
Об этом сообщает Офис президента.
В новом документе объясняется суть и особенности этого статуса, предусмотренного законодательством США. Также там аргументировали необходимость внесения РФ в список стран с таким статусом и оценили последствия ее признания спонсором терроризма – как для нее самой, так и для других стран.
Так, эксперты рабочей группы спрогнозировали риски и предложили потенциальные стратегии смягчения многих из них.
Среди основных последствий:
- ограничение проведения транзакций,
- потеря суверенного иммунитета,
- вторичные санкции,
- индивидуальные санкции,
- символическое влияние.
– Такое признание усилит давление с целью включения России в черный список Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)… Присвоение такого статуса России облегчило бы и позволило США наложить вторичные санкции на третьих лиц, совершающих операции с российским государством и субъектами частного сектора, – добавляют в документе.
Эксперты подчеркивают, что, предоставив РФ статус государства — спонсора терроризма, Соединенные Штаты и их союзники могут наложить финансовые и торговые санкции на любое государство, которое продолжит сотрудничать с Россией.
Также в документе привели фактические данные, которые подтверждают соответствие действий РФ определению терроризма.
– На практике преступления России в Украине фактически больше, чем спонсирование терроризма, поскольку главным исполнителем этих террористических актов являются российские вооруженные силы, ключевой институт российского государства… Госсекретарь США должен признать РФ государством – спонсором терроризма. Аналогичный шаг должно сделать правительство Канады, – сказано в сообщении.
В документе указывают, что признание РФ государством — спонсором терроризма привлечет большее глобальное внимание к характеру российского режима, зверствам и террору, которые он совершил против невинных украинских граждан.
Это позволит увеличить санкционное давление, объем и эффективность мер воздействия на путинский режим.
Для смягчения рисков прежде всего предусмотрена возможность сотрудничества с российскими субъектами относительно совместных гуманитарных усилий.
Кроме того, при присвоении статуса государства — спонсора терроризма можно добавлять исключения, которые позволили бы поддерживать связь с российскими дипломатами при продвижении американских национальных интересов, как было в случае с Ираном.
Для уменьшения опасений по поводу того, что американские истцы в США могут исчерпать некоторые российские государственные активы, которые сейчас хранятся в американских и других банках демократического мира, правительство США могло бы принять решение об освобождении этих активов от потенциальных судебных исков — они будут использоваться для восстановления Украины.
Также могут предусмотреть условие, что если ВС РФ покинут Украину и прекратят терроризировать украинское население, статус отменят, благодаря чему у РФ может появиться больше стимулов прекратить войну, сказано в документе
– Санкционная группа Ермака-Макфола считает, что преимущества от присвоения РФ статуса государства – спонсора терроризма больше, чем риски, которые можно смягчить, – резюмировали эксперты.