Столтенберг о падении ракеты в Польше: Нет доказательств, что Россия готовит нападение на НАТО

Ноябрь, 16 в 14:28

Нет никаких доказательств того, что Россия готовит нападение на страны НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя падение ракеты на территории Польши 15 ноября.

По его словам, ракета, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.

Сейчас смотрят

– Вчерашний взрыв произошел, когда Россия запустила волну ракетных атак по Украине. Расследование инцидента продолжается, и мы должны дождаться завершения. Но у нас нет никаких признаков, что это была намеренная атака. И нет никаких признаков, что Россия готовила нападение по территории НАТО, – сказал Столтенберг.

Также он добавил, что вся ответственность за падение ракет в Польше лежит на России, поскольку она продолжает незаконную войну против Украины.