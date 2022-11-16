Столтенберг о падении ракеты в Польше: Нет доказательств, что Россия готовит нападение на НАТО
Нет никаких доказательств того, что Россия готовит нападение на страны НАТО.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя падение ракеты на территории Польши 15 ноября.
По его словам, ракета, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО во время отражения российских атак.
– Вчерашний взрыв произошел, когда Россия запустила волну ракетных атак по Украине. Расследование инцидента продолжается, и мы должны дождаться завершения. Но у нас нет никаких признаков, что это была намеренная атака. И нет никаких признаков, что Россия готовила нападение по территории НАТО, – сказал Столтенберг.
Также он добавил, что вся ответственность за падение ракет в Польше лежит на России, поскольку она продолжает незаконную войну против Украины.
– Но я хочу четко заявить, что это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины, – сказал генсек НАТО.