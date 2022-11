Литовцы приобрели для Вооруженных сил Украины морской дрон за $250 тыс. Беспилотник получил название PEACE Дец: именно оно во время голосования в сети набрало наибольшее количество голосов.

Об этом сообщил в своих социальных сетях литовский журналист Андрюс Тапинас, который вместе с жителями Литвы собирал средства.

Так, 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что наша страна создаст первый в мире флот морских дронов. Средства на него решили собирать через фандрейзинговую платформу United24.

На призыв отозвался Андрюс Тапинас. Сначала журналист проинформировал, что литовцы собрали $250 тыс. на “подарок для Путина” – беспилотник для будущего украинского флота морских дронов. Средства на его приобретение перевели через United24.

Затем Тапинас запустил голосование в соцсети Facebook, чтобы выбрать название для дрона.

И вот сегодня журналист официально объявил, что беспилотник уже приобрели, и он получил название PEACE Дец. Тапинас сделал иронический намек относительно Черноморского флота РФ.

It is official.

Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it “PEACE Дец”

Our best wishes for peace go for russian Black Sea fleet

Funding for another drone from Lithuania is underway. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022