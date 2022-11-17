Ноябрь, 17 в 12:18

Литовцы приобрели для Вооруженных сил Украины морской дрон за $250 тыс. Беспилотник получил название PEACE Дец: именно оно во время голосования в сети набрало наибольшее количество голосов.

Об этом сообщил в своих социальных сетях литовский журналист Андрюс Тапинас, который вместе с жителями Литвы собирал средства.

Так, 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что наша страна создаст первый в мире флот морских дронов. Средства на него решили собирать через фандрейзинговую платформу United24.

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На призыв отозвался Андрюс Тапинас. Сначала журналист проинформировал, что литовцы собрали $250 тыс. на “подарок для Путина” – беспилотник для будущего украинского флота морских дронов. Средства на его приобретение перевели через United24.

Затем Тапинас запустил голосование в соцсети Facebook, чтобы выбрать название для дрона.

И вот сегодня журналист официально объявил, что беспилотник уже приобрели, и он получил название PEACE Дец. Тапинас сделал иронический намек относительно Черноморского флота РФ.

– Это официально. Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за $250 тыс. И с потрясающими 12 тыс. голосами всего за несколько часов он получил название PEACE Дец. Наши лучшие “пожелания” мира Черноморскому флоту РФ, – отметил Тапинас в своем Twitter.

It is official. Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it “PEACE Дец” Our best wishes for peace go for russian Black Sea fleet Funding for another drone from Lithuania is underway. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 17, 2022

I have launched a voting on my Facebook to name marine drone for Ukraine crowdfunded and bought by Lithuanians. This is how poll leader looks after just 19 minutes of voting with almost 5k votes pic.twitter.com/0SbkBOOZxw — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 16, 2022

Это первый морской беспилотник, приобретенный для Украины другим государством.

– Проголосовали, выбрали, отправили в Киев… “Приглашение” Литвы к миру в скором времени отплывет в Черное море вместе с первой флотилией из шести морских беспилотников, — уточнил журналист на своей странице в Facebook.

Тапинас добавил, что сейчас литовцы собирают деньги на второй морской дрон. В данный момент уже собрано €149 тыс., или 62% от стоимости беспилотника.

Как известно, главная задача флота морских дронов – защитить акваторию Черного и Азовского морей, а также мирные города от крылатых ракет РФ, которые российские войска запускают со своих кораблей. Украинские власти ожидают, что новый флот также поможет разблокировать зерновой коридор, который периодически пытается заблокировать Россия.

Всего во флот должны войти 100 дронов украинского производства. Один такой аппарат стоит 10 млн грн.

Первый морской дрон, закупленный в рамках платформы United24, получил название Херсон.

На сайте Офиса президента отмечается, что морской дрон является засекреченной и уникальной украинской разработкой. Беспилотник имеет систему автопилотирования, видеоподсистемы (например, ночного видения), резервные модули связи и боевую часть, оснащен специальной связью, защищенной от воздействия вражеских средств РЭБ.

Источник: Twitter-аккаунт Андрюса Тапинаса, Facebook Андрюса Тапинаса

Фото: Andrius Tapinas/Twitter