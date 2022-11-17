Ноябрь, 17 в 14:12

На месте падения ракеты в населенном пункте Пшеводув (Польша) уже собран ряд доказательств, демонстрирующих последовательность событий. Следователи исследуют остатки ракеты, глубину кратера, вычисляют направление прилета.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в интервью TVN24.

– Сегодня много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к трагедии, — отметил он.

Кумох уточнил, что на месте падения ракеты сейчас работает польско-американская следственная группа. Украина также попросила о допуске к расследованию. По словам Кумоха, возражений с американской стороны по участию украинских специалистов не было, поэтому такой доступ готовы предоставить.

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Он также перечислил, какие именно доказательства имеют следователи.

– Обломки ракеты, глубина кратера, эксперты высчитывают направление, откуда прилетела ракета, даже количество используемого ею топлива, — заявил Кумох.

По его словам, есть также видеозаписи, однако они сейчас засекречены. Речь идет о кадрах, снятых на границе между Украиной и Польшей, которые позволяют установить “определенную последовательность событий”.

– Мы тоже хотели бы донести это до украинской стороны и работать вместе с ней. Я хочу, чтобы при контакте с нашими следователями украинцы первыми увидели, какие материалы есть в нашем распоряжении, – добавил Кумох.

Он подчеркнул, что никто не обвиняет Украину в умышленном нанесении удара по территории Польши. И никто не отказывает нашей стране в праве на защиту. Кумох отметил, что трагический инцидент в Польше произошел не по вине Украины.

– Россия бомбила Украину в тот день, и РФ несет полную ответственность за все, что падает. Это напоминает ситуацию, когда человек вышел на дорогу и спровоцировал столкновение между автомобилем и автобусом. Виновен ли автомобиль? Нет, виновен человек, который вышел на дорогу и вызвал аварию, — объяснил он.

Как известно, 15 ноября РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Во время атаки ракета упала и на территории Польши, в результате чего погибли два человека. Взрыв в польской деревне Пшеводув произошел примерно в 15:40.

Сначала в Польше заявили, что упала ракета российского производства. Впоследствии начали звучать предположения, что ракету могли выпустить украинские силы ПВО во время противодействия российской атаке. Такое предположение, в частности, озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проинформировал, что сейчас на 100% неизвестно, чья ракета упала на территории Польши. Он также заявил, что украинские специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракеты.

Источник: TVN24