Ноябрь, 17 в 13:14

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на 100% неизвестно, чья именно ракета упала на территории Польши во время очередного массированного ракетного обстрела, который РФ совершила 15 ноября.

Об этом глава государства заявил во время выступления онлайн на Bloomberg New Economy Forum.

Президент напомнил, что в течение 15 ноября Россия выпустила по нашему государству около 100 ракет, а под удар попали украинские энергообъекты.

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Зеленский добавил, что “был уверен, что это российская ракета”, но он также уверен, что Украина использовала ПВО во время ракетной атаки РФ.

– Я не знаю точно, что случилось в этот раз, на 100%. Мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета. Мы не можем сказать конкретно, что это была ПВО Украины… Мы благодарны за то, что нас не обвиняют, потому что мы боремся с российскими ракетами на нашей территории, — подчеркнул Зеленский.

Президент сослался на украинских военнослужащих, которые сообщили ему, что фото воронки на месте взрыва свидетельствуют о том, что его не могли спровоцировать только остатки украинской противовоздушной ракеты.

По словам Зеленского, украинские специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракеты на территории Польши.

– Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем точно сказать, какие ракеты или их части упали на территории Польши. Но мы видели картинки диаметра воронки. Это не могли быть только остатки противоракетных систем, – отметил он.

Президент напомнил, что это не первый случай, когда части ракеты РФ падают на территорию другой страны. Подобное наблюдалось на территории Молдовы.

Зеленский уточнил, что с утра 17 ноября произошла очередная российская террористическая атака, во время которой РФ снова запустила десятки ракет. Главной мишенью террористов опять стали гражданские объекты. Именно поэтому Украина настаивает на поставках современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Как известно, 15 ноября во время массированного ракетного удара РФ по территории Украины ракета упала на территории Польши, в результате чего погибли два человека. Взрыв в польской деревне Пшеводув ориентировочно произошел в 15:40.

Первоначально в Польше официально заявили, что упала ракета российского производства. Однако впоследствии стали звучать предположения о том, что она была выпущена украинскими силами ПВО по российской ракете во время массированной атаки. Такое предположение, в частности, озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Владимир Зеленский ранее выразил уверенность, что удар по Польше нанесла не украинская ракета.