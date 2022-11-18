МИД Нидерландов вызвало посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17

Ноябрь, 18 в 18:20

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла, требуя объяснений из-за реакции Москвы на приговор суда в Гааге по делу о сбитом пассажирском самолете Boeing 777 рейса MH17, точнее, нежелания его признать.

– Нидерланды вызывают российского посла. Он должен предоставить объяснения о заявлениях Москвы, что судебный процесс по делу MH17 “не был беспристрастен”, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстры отмечает, что соответствующая реакция “полностью подлежит осуждению, и перевернула мир с ног на голову”.

В МИД России после оглашения приговора суда в Гааге заявили, что выражают сожаление, что суд якобы “пренебрег принципами беспристрастности по делу MH17”.

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В Российской Федерации считают, что решение якобы политически мотивировано, поэтому страна-агрессор отказывается выдавать граждан, осужденных заочно.

Трое россиян, среди которых Гиркин, Дубинский и Харченко, признали виновными по делу о сбитом пассажирском самолете рейса MH17 и убийстве 298 человек возле Донецка. Суд приговорил их к пожизненному тюремному заключению.

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Источник: Het Parool