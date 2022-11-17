Еще не конец: премьер Нидерландов о приговоре суда Гааги по делу МН17

Ноябрь, 17 в 20:07

Осуждение трех россиян за уничтожение самолета рейса MH17 и убийство 298 человек летом 2014 года является важным шагом, но не окончательным выводом.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после озвученного судом в Гааге приговора.

– Это долгожданный приговор по делу MH17. Хорошо, что эта точка достигнута. Это еще один шаг в установлении истины и справедливости для жертв и их близких. Но это также еще один тяжелый, тревожный день для многих семей и друзей 298 человек, потерявших жизнь в тот ужасный день, 17 июля 2014 года, – сказал он.

Он предупредил, что у всех сторон есть право на апелляцию. Однако иностранные эксперты отмечают, что решение суда вряд ли изменится.

Сейчас смотрят

– Повторяю, сегодня был сделан важный шаг. Надеюсь, это почувствуют ближайшие родственники погибших людей, – отмечает он.

Суд в Гааге признал троих россиян виновными в массовом убийстве пассажиров самолета Boeing 777 рейса MH17 возле Донецка, в результате чего погибли все 298 человек на борту, преимущественно граждане Нидерландов.