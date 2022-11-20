Ноябрь, 20 в 9:27

Турция поздно вечером в субботу нанесла несколько авиаударов по городам на севере Сирии, в том числе по городу Кобани (Айн-ель-Араб).

Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Источники SOHR подтвердили, что турецкие истребители нанесли несколько авиаударов по позициям в Маштануре в сельской местности Айн-эль-Араб, а также ряд авиаударов по Айн-Дакне, Мараназу и Менаху в северной сельской местности Алеппо.

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Авиаудары Турция нанесла после того, как Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана (РПК) во взрыве в центре Стамбула в прошлое воскресенье. Тогда жертвами взрыва стали шесть человек, в том числе двое детей. Еще более 80 человек получили ранения.

Турция считает курдские Отряды народной самообороны — основной компонент Сирийских демократических сил — продолжением запрещенной РПК.

В SOHR подтвердили, что авиаудары также были нанесены по двум густонаселенным деревням в северной провинции Алеппо и северо-восточной провинции Хасаке. В общей сложности турецкие военные нанесли более 20 авиаударов по двум провинциям.

Кобани, город с курдским населением на севере Сирии недалеко от турецкой границы, был захвачен боевиками Исламского государства в конце 2014 года, хотя курдские силы изгнали их в начале следующего года.

И РПК, и курдские отряды народной самообороны отрицают свою причастность к теракту в Стамбуле. Но Анкара считает, что приказ о нападении был отдан из Кобани.

Источник: Сирийская обсерватория по правам человека, The Guardian