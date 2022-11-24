Румыния признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Ноябрь, 24 в 13:41

Парламент Румынии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает издание Agepress.

За Декларацию парламента об осуждении умышленного голода 1932-1933 годов в Украине голоса “за” отдали 248 сенаторов и депутатов еще один воздержался.

В заявлении говорится, что Голодомор признается преступлением против украинского народа и человечества и решительно осуждается этот акт, направленный против украинского народа, приведшего к миллионам жертв, отличился массовыми нарушениями гражданских прав и свобод, а также огромными страданиями.

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В нем выражается солидарность с украинским народом, а также решительно осуждается аналогичный преступный метод, посредством которого румыны в Бессарабии были подвергнуты намеренному, искусственному голоду с целью принудительной коллективизации в 1946-1947 годах и выражается поддержка защиты и уважения основных прав и свобод человека.

Депутат от правящей Национальной либеральной партии Александру Мурару отметил, что Румыния через историческое решение присоединяется к демократическим странам мира, которые признают и берут на себя не только память голода 1932-1933 годов, но и “признание геноцида, систематических действий, прямых, циничных, преступных действий СССР и его руководителей по физическому уничтожению украинской нации”.

— Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами СССР. В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы, — сказал он.

Он добавил, что сейчас более 14 млн. украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а систематические нападения, массовые захоронения и убийства вернули континент на 90 лет назад.

Источник: Agepress