Ноябрь, 24 в 13:43

В четверг, 24 ноября, Европейский парламент поддержал выделение Украине €18 млрд в 2023 году. Соответствующее предложение выдвинула Еврокомиссия.

Как проинформировали в пресс-службе Европарламента, “за” проголосовали 507 евродепутатов, “против” – 38, “воздержались” – 26.

Отмечается, что €18 млрд покроют примерно половину от €3-4 млрд ежемесячного финансирования, в котором нуждается Украина в 2023 году.

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Деньги пойдут на поддержку основных государственных услуг, таких как работа больниц, школ и обеспечение жильем переселенцев, макроэкономическая стабильность и восстановление критической инфраструктуры, разрушенной Россией.

Речь идет о долгосрочном кредите на льготных условиях. Средства будут выплачиваться непрерывно ежеквартальными траншами, чтобы удержать Украину на плаву во время войны.

В обмен на кредитное финансирование в Евросоюзе ожидают от Украины реализации реформ для укрепления институтов нашей страны, подготовки к послевоенному восстановлению и членству в ЕС. Условия, рассматриваемые Еврокомиссией, включают меры по борьбе с коррупцией, судебную реформу, уважение к верховенству права, надлежащее управление и модернизацию институтов.

– Украина борется за европейские ценности. Европейский парламент и Европейский Союз продемонстрировали чрезвычайную солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронтах. Важно, что мы предоставили Украине статус кандидата в ЕС… Сегодня мы одобрили значительным большинством голосов и рекордно быстро пакет поддержки на сумму €18 млрд, чтобы Украина могла пережить войну и восстановить критическую инфраструктуру, — подчеркнула глава Европарламента Роберта Мецола.

Евродепутаты проголосовали соответствующие поправки к регуляторным законодательным актам, которые позволят реализовать формулу “макрофин плюс”.

Теперь выделение финансирования должен одобрить Совет ЕС 6 декабря. После этого Еврокомиссия сможет привлечь финансирование и выплатить поддержку в начале 2023 года.

Согласно предложению Еврокомиссии, речь идет в среднем о выделении €1,5 млрд в месяц. Проценты будут покрываться государствами-членами ЕС. Ожидается, что первый транш будет выделен уже в январе 2023 года.