Ноябрь, 25 в 14:26

Президент РФ Владимир Путин из-за поражений своей армии в Украине отвечает более жестокими ракетными ударами по гражданской инфраструктуре. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это ужасное начало зимы для украинцев.

Об этом сообщает Sky News.

Столтенберг отмечает, что ракетные удары по городам и гражданской инфраструктуре лишают украинцев тепла и еды.

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Он также подчеркнул, что мира в мире не будет, если Россия победит. Украина является жертвой агрессии, и НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

– Цена, которую мы платим, – это деньги. А цена, которую платит Украина – это кровь. Если мы позволим Путину победить, мы все заплатим гораздо более высокую цену. Если Путин и другие авторитарные лидеры увидят, что силой можно достигать цели, они снова используют ее, и это сделает мир более опасным. Мы будем в большей опасности, – заявил Столтенберг.

А еще генсек НАТО рассказал, что на встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте обратится к союзникам с просьбой увеличить нелетальную помощь Украине: топливо, медицинское обеспечение, зимнее оборудование и средства для борьбы с беспилотниками.

ООН сообщает, что миллионы украинцев страдают от чрезвычайных трудностей после ударов по инфраструктуре.

С октября в результате ракетных атак по объектам критической инфраструктуры погибло по меньшей мере 77 мирных жителей. Миллионы людей оказались в ужасающих условиях жизни.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что украинцы ради лучшего будущего готовы терпеть сложности несколько лет.