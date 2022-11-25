Ноябрь, 25 в 11:42

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что украинцы за месяцы войны прошли столько страшных испытаний, увидели столько жертв и разрушений, что сейчас отключение света и тепла — это не самое страшное, что может произойти.

По ее словам, украинцы становятся находчивее. В промежуток времени, когда дают свет, люди пытаются переделать все дела и не откладывать на потом.

Елена Зеленская рассказала, что недавний соцопрос украинцев показал, сколько еще народ готов терпеть условия без света, без тепла и т.п.

Сейчас смотрят

— Мы знаем, что зима может стать для нас еще одним испытанием, если в наших домах не будет тепла. И украинцы в большинстве, это было больше 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных, — заявила Зеленская.

Она подчеркнула, что народ Украины знает, ради чего все это мы терпим: ради победы, ради чувства собственного достоинства, ради того, что нас ждет демократическая семья Евросоюза.

По словам Зеленской, хочется всем верить, что не придется терпеть материальные трудности так долго — все украинцы надеются, что все вскоре закончится.

— Знаете, легко бежать марафон, когда ты знаешь, сколько километров осталось. Мы, к сожалению, не знаем, на сколько километров мы должны рассчитывать свои силы, — заявила первая леди Украины.

Напомним, что по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 96% респондентов готовы испытывать материальные затруднения в течение 3-5 лет, если в результате Украина станет успешной страной и членом ЕС.