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Факты / Україна

Хорватия будет обучать украинских военных – Резников

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Правительство Хорватии согласовало обучение украинских военных в стране.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Современная, хорошо обученная армия с мощными партнерами обязательно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников, – написал глава Минобороны.

Алексей Резников поблагодарил главу правительства Хорватии Андрея Пленковича и министра обороны Марио Баножича за поддержку.

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Заметим, что две недели назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, посетив центр программы подготовки украинских военных Lydd Army Camp в Великобритании, выражал восхищение быстротой и самоотверженностью обучения наших солдат.

После увиденного генсек НАТО заверил, что знания, которыми овладели украинские защитники, помогут изменить ситуацию на фронте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Алексей Резников

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