Правительство Хорватии согласовало обучение украинских военных в стране.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Алексей Резников поблагодарил главу правительства Хорватии Андрея Пленковича и министра обороны Марио Баножича за поддержку.

The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in ????????.

A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.

Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022