Ноябрь, 25 в 7:05

Правительство Хорватии согласовало обучение украинских военных в стране.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Современная, хорошо обученная армия с мощными партнерами обязательно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников, – написал глава Минобороны.

Алексей Резников поблагодарил главу правительства Хорватии Андрея Пленковича и министра обороны Марио Баножича за поддержку.

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The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in ????????.

A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.

Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022

Заметим, что две недели назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, посетив центр программы подготовки украинских военных Lydd Army Camp в Великобритании, выражал восхищение быстротой и самоотверженностью обучения наших солдат.

После увиденного генсек НАТО заверил, что знания, которыми овладели украинские защитники, помогут изменить ситуацию на фронте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Алексей Резников