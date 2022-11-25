Хорватия будет обучать украинских военных – Резников
Правительство Хорватии согласовало обучение украинских военных в стране.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
– Современная, хорошо обученная армия с мощными партнерами обязательно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников, – написал глава Минобороны.
Алексей Резников поблагодарил главу правительства Хорватии Андрея Пленковича и министра обороны Марио Баножича за поддержку.
The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in ????????.
A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.
Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022
Заметим, что две недели назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, посетив центр программы подготовки украинских военных Lydd Army Camp в Великобритании, выражал восхищение быстротой и самоотверженностью обучения наших солдат.
После увиденного генсек НАТО заверил, что знания, которыми овладели украинские защитники, помогут изменить ситуацию на фронте.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Алексей Резников